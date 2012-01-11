Под куполом колокольни киевской Лавры нашли золотого ангела

На Лаврской колокольне случайно обнаружили скрытую фигуру ангела, которую не видели с конца XVIII века.

Во время реставрации колокольни Киево-Печерской Лавры в декабре 2011 года рабочие случайно обнаружили под ее куполом фигуру позолоченного ангела, которого еще никто не видел.

60-сантиметровая фигура ангела, покрытая сусальным золотом, была расположена в стенной нише под самым куполом, на восточной стороне, обращенной в сторону Успенского собора, пишет "Комсомольская правда в Украине".

"Мы думаем, что это скрытый от людских глаз духовный оберег Лавры и всего Киева. Не зря он обращен в сторону главного соборного храма Киево-Печерской Лавры", - считают в историко-культурном заповеднике.

Интересно, что о существовании уникальной фигуры конца XVIII века было известно только из архивных документов - раньше ее не видели.

В ближайшее время ангела-хранителя отреставрируют. Впрочем, посетители заповедника вряд ли смогут его увидеть, поскольку он расположен в недоступном для экскурсий месте.

Отметим, что реставрация знаменитой 96-метровой колокольни длится уже около года и близится к завершению.

ТСН