Мексиканский колдун отменил конец света

Человек, известный как "Великий колдун Мексики", опроверг информацию о том, что в 2012 году наступит конец света, передает в ТСН со ссылкой на Associated Press.

Как рассказал Антонио Васкес Альба на ежегодной пресс-конференции, майя никогда не пророчили конец света. Теории о "судном дне" в конце 2012 года колдун назвал "огромной ложью". Напомним, представления о том, что в 2012 году наступит конец света, основаны на одном из календарей майя, который заканчивался на 2012 году современного летоисчисления. Васкес также предположил, что южноамериканские лидеры в последнее время болеют раком из-за колдовства.

Как сообщалось, несколько дней назад президент Венесуэлы Уго Чавес также спрашивал себя, не наслали ли США раковые заболевания на него и его коллег из Бразилии, Аргентины и Парагвая. Между тем на личном сайте колдуна размещены все его предвидения на 2012 год. В частности, он предусмотрел три больших авиакатастрофы с многочисленными жертвами, землетрясение в Италии, разрушительные извержения вулканов в Эквадоре и цунами в Тихом Океане. Веласкес Альба делает ежегодные прогнозы с 1980 года, но они далеко не безукоризненны, подчеркивает агентство. Так, в 2008 году он пророчил смерть поп-певицы Бритни Спирс. Ранее сообщалось, что исследователи цивилизации майя опровергли мнение о том, что древние племена Майя предусмотрели конец света в будущем 2012 году.