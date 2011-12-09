Юным киевлянам покажут новогодний спектакль-мюзикл

Центр культуры и истории «Парк Киевская Русь» 24-30 декабря 2011 года и 2-6 января 2012 года покажет новогодний детский спектакль-мюзикл «Фея леса и волшебный меч».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Парка, представление состоится в кинотеатре «Кинопанорама». На день планируется по два показа - в 11.00 и в 13.00.

«Веселая лирическая сказка-фэнтези перенесет детей и их родителей в волшебный мир фей, воинов и настоящих принцесс. Спектакль-мюзикл превратит новогодний праздник в волшебное действо: фантастические герои и отважные воины отправятся в опасное путешествие по дремучему лесу. В ожесточенной борьбе за Волшебный Меч герои исполнят сногсшибательные трюки и создадут настоящую магию», - рассказали в «Парке Киевская Русь».

Организаторы обещают незабываемую праздничную атмосферу, акробатические трюки и бои на мечах в исполнении лучших каскадеров Украины, красочные костюмы и мелодичные песни, а также много юмора и новогоднего задора.

«Где-то в глубине дремучего сказочного леса, в темной пещере волшебная фея спрятала всемогущий Волшебный Меч. Добыть его может только самый благородный, честный и смелый принц. Но вход в пещеру заколдован и защищает его суровый Железный Воин. Да и, кроме того, завладеть волшебным мечом очень хочет коварный правитель страны - Король Всевлад Первый. Хорошо, что юная принцесса Миловида не разделяет взгляды своего отца и вместе со своим другом, мистической зверушкой Вуби пытается помочь смелому юноше», - рассказала режиссер-постановщик Влада КОХАНОВСКАЯ.

По словам организаторов, перед представлением юных зрителей ждет веселая конкурсно-игровая программа, которую проведут Дед Мороз и Снегурочка - новогодние загадки и подвижные эстафеты, а также хороводы возле новогодней елки.

Билеты на представление можно приобрести в театральных кассах: Карабас, Билеты.ua, Show-ticket и Bilethouse.

Партнер мероприятия - Всеукраинская молодежная общественная организация ”Союз молодежи регионов Украины”.