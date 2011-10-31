В «Мегалот» сорван крупнейший в Украине джек-пот – 13,81 миллиона

29 октября 2011 года был сорван рекордный джек-пот лотереи «Мегалот» в сумме 13 млн. 810 тыс. гривен.

Это крупнейший джек-пот за всю историю существования лотереи «Мегалот» и самый большой в Украине на данный момент, сообщил УНИАН лотерейный оператор «МСЛ».

Уже известно, что ставка в 20 грн. была сделана 28 октября в 15:30 на точке продажи лотерей МСЛ в городе Львове, на улице Богдана Хмельницкого, 176, в супермаркете.

Оператор государственных лотерей МСЛ искренне поздравляет счастливчика и приглашает обратиться за получением грандиозного выигрыша.

Как отметили в МСЛ, «Мегалот» - числовая государственная лотерея, которая существует с 1 сентября 2001 года. Является правопреемником советской лотереи «Спортлото». За всю историю существования лотереи «Мегалот» сделал миллионерами двенадцать игроков. С начала существования лотереи игроками было выиграно свыше 85 млн. грн.