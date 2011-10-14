В ГУАМ собрались бороться с кибер-терроризмом

Страны-члены ГУАМ намерены изучить возможность участия организации в международных проектах в сфере противодействия кибер-терроризму и кибер-преступности, в том числе при создании постоянно действующих контактных пунктов с использованием механизмов Виртуального центра ГУАМ.

Как сообщили УНИАН в Секретариате ГУАМ, в ходе 7-го заседания Рабочей подгруппы по борьбе с терроризмом, которое состоялось в Киеве под председательством азербайджанской стороны 13-14 октября, делегации стран ГУАМ ознакомились с информацией об участии представителей правоохранительных и антитеррористических органов государств-членов ГУАМ в подготовительных мероприятиях по обеспечению безопасности проведения в Азербайджанской Республике конкурса «Евровидение-2012» и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

В ходе заседания также был рассмотрен вопрос реализации проекта по криптографической защите информации в рамках ГУАМ, процесс подготовки к передаче и инсталляции оборудования.

Делегации договорились о дальнейшем взаимодействии по вопросам предупреждения и борьбы с терроризмом в рамках других международных организаций в контексте реализации Планов сотрудничества, утвержденных на Совете министров иностранных дел ГУАМ.

Очередное заседание Рабочей подгруппы по борьбе с терроризмом планируется провести в апреле 2012 года в Баку.