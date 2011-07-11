Стоит ли приглашать родственников в семейный бизнес

В понедельник, 18 июля, в агентстве УНИАН в рамках работы Лаборатории «Сделай себя сам» состоится заседание первого в Украине "Клуба семейного бизнеса" на тему: «Семейный бизнес в Украине: мечты и реальность» .

Об этом сообщает модератор клуба и учредитель первой в Украине "Школы семейного бизнеса" Елена ЛАМАНОВА.

По ее словам, сегодня всё чаще можно услышать разговоры о семейном бизнесе, однако на само словосочетание «семейный бизнес» люди реагируют по-разному: одни пессимистически, предполагая, что в нашей стране это очень трудно и неэффективно, другие – с большим интересом и энтузиазмом, понимая, что рассчитывать можно только на себя.

Как отметила эксперт, открывая семейный бизнес, люди сталкиваются со многими проблемами: кому за что отвечать, стоит ли приглашать родственников в бизнес и на каких условиях, как себя позиционировать, как выстроить бренд своего бизнеса и другими.

Обсуждению этих вопросов будет посвящена дискуссия в агентстве УНИАН.

На заседании участники будут делиться опытом и обсуждать вопросы:

• Что такое семейный бизнес в Украине?

• Для чего создаётся семейный бизнес, и чем он отличается от бизнеса несемейного?

• Какие преимущества и основные риски семейного бизнеса в Украине?

• Как начать семейный бизнес? Какие нужны ресурсы?

• Как грамотно распределить роли и функции в семье и бизнесе?

Участниками "Клуба Семейного Бизнеса" могут быть владельцы семейного бизнеса, наемные сотрудники в «семейной компании», а также все желающие начать семейный бизнес.

Время проведения – 18 июля, понедельник. Начало в 19.00. Адрес – Киев, ул. Крещатик, 4.

Более подробно об условиях участия можно узнать здесь.

Справка УНИАН. Елена ЛАМАНОВА – специалист по управлению людьми в коммерческих и некоммерческих организациях, сертифицированный коуч, бизнес-тренер, учредитель и директор компании «Триллиум™» / г.Киев, автор и руководитель проектов: «Школа линейного руководителя» и «Школа семейного бизнеса». Опыт работы в сфере обучения и развития - с 1992 года (18 лет).