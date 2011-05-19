В ГУАМ думают, как обезопасить Азербайджан и Украину от терористов

В рамках Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ обсудили перспективы регионального сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.

Как сообщили УНИАН в Секретариате ГУАМ, накануне в Киеве прошло очередное заседание Рабочей подгруппы по борьбе с терроризмом.

Стороны отметили важность на современном этапе развития сотрудничества, направленного на противодействие кибер- и техногенному терроризму, кибер-преступности. Участники заседания обменялись мнениями по развитию регионального сотрудничества в этих сферах, что особенно актуализировались с началом подготовки к проведению песенного конкурса «Евровидение» в Азербайджане в мае 2012 года, финальной части чемпионата Европы по футболу в Украине в июне 2012 года, а также других массовых мероприятий в государствах-членах ГУАМ.

Кроме этого, в ходе заседания был рассмотрен ход реализации проекта по криптографической защите информации в рамках ГУАМ.

Очередное заседание Рабочей подгруппы по борьбе с терроризмом планируется провести в октябре 2011 года.