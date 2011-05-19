Крокодилы чуть не сорвали выборы в ЮАР

Муниципальные выборы в ЮАР едва не были сорваны из-за крокодилов, однако ситуация была разрешена благодаря вмешательству армии.

Голосование по выборам в местные органы власти в целом прошли без проблем за исключением избирательного пункта в провинции Лимпопо. Там людям, чтобы добраться до урн, надо перейти вброд реку Улифантс.

Река разлилась после недавних сильных дождей и буквально кишит крокодилами, поэтому избиратели долгое время не решались выполнить свой конституционный долг. На несколько часов пришлось отложить и прибытие избирательной

комиссии, которая также почла за благо не испытывать судьбу. Пришлось прибегнуть к помощи армии, которая предоставила броневики.

Чрезвычайно непростыми оказались условия голосования и на другом избирательном пункте – его оборудовали на такой высокой и крутой горе, что комиссию с урнами туда пришлось доставлять на вертолете.

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