В пятницу, 13-го, УНИАН приглашает топ-менеджеров и рекрутеров на шабаш

В пятницу, 13 мая, агентство УНИАН и Студия управления временем BogushTime проведут 13-е заседание Дискуссионного клуба «Крепкий орешек» на тему «Как сформировать команду?».

Как рассказала модератор мероприятия – бизнес-тренер, основатель и владелец Студии управления временем BogushTime Людмила БОГУШ, участники дискуссионного клуба смогут узнать, как подобрать персонал под компанию и ее цели, кто ее должен выбирать, сколько нужно проводить собеседований, какой испытательный срок должен пройти каждый сотрудник и должна ли компания прощаться с конфликтным персоналом.

Кроме того, во время дискуссионного клуба эксперты попытаются сформировать новую успешную команду.

К участию приглашаются владельцы бизнеса, топ-менеджеры, hr-менеджеры, рекрутеры.

Мероприятие состоится в пресс-центре агентства УНИАН (г. Киев, ул. Крещатик, 4). Начало - в 18:30.

Подробнее об условиях участия в дискуссионном клубе можно узнать здесь