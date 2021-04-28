У мужчины даже не было свидетельства о рождении.

Житель Запорожской области в 40 лет впервые получил паспорт.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Киеве водитель случайно передал патрульным наркотики, спрятанные в паспорте (фото)В миграционной службе говорят, что были шокированы, когда к ним пришел человек, данных о котором не было ни в каких реестрах. Выяснилось, что 40-летний мужчина по имени Леонид никогда не имел даже свидетельства о рождении.

Он воспитывался в государственном детском доме, потом в интернате, со временем попал в места лишения свободы. В миграционную службу мужчина обратился после выхода из колонии, имея на руках лишь справку об освобождении.

После длительной проверки сведения о муже наконец занесли в реестр актов гражданского состояния, а впоследствии выдали первый в его жизни документ, удостоверяющий личность - ID-карточку.

Случай специалисты назвали уникальным: за все годы деятельности с таким столкнулись впервые.

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Автор: Катерина Комолова