Сегодня - Международный день светофора

Сегодня, 5 августа, - Международный день светофора.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, первый светофор был изобретен Джеем Найтом и был установлен в 1868 году в Лондоне возле здания парламента. Управляли им вручную, он имел два семафорных крыла, а в темное время суток подсвечивался газовым фонарем. В начале 1869 года фонарь устройства взорвался и поранил полицейского, который управлял светофором.

В 1910 году было разработано и запатентованное первое автоматическое светофорное устройство.

Предшественник современных устройств был установлен 5 августа 1914 года в США в городе Кливленд. Он имел красный и зеленый сигналы, а при переключении издавал звуковой сигнал. Системой управлял полицейский, который сидел в стеклянной будке на перекрестке.

Трехцветный светофор, с использованием желтого света, был установлен в 1920 году в Детройте и Нью-Йорке.

В Украине первый светофор был установлен в 1936 году в Харькове. На сегодняшний день в нашей стране насчитывается почти 4,5 тысячи светофорных объектов, с помощью которых осуществляется регулирование дорожного движения.