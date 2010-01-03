Комета-«камикадзе» из семейства Кройтца приближается к Солнцу

Комета, накануне обнаруженная на снимках окрестностей Солнца, продолжает двигаться к светилу и, возможно, в ближайшие часы станет известно, удастся ли ледяной «гостье» выжить, передает РИА Новости со ссылкой на SpaceWeather.

Комета-«камикадзе» была обнаружена 2 января австралийским астрономом-любителем Аланом УОТСОНОМ на снимках, полученных солнечной обсерваторией Stereo-A. По мнению ученых, это небесное тело относится к семейству Кройтца - группе «царапающих Солнце» комет, описанной в конце ХІХ-го века немецким астрономом Генрихом Кройтцом.

Согласно современным представлениям, кометы Кройтца - остатки разрушившейся около 2 тысяч лет назад гигантской кометы. Каждый день несколько таких комет пролетают около Солнца и распадаются, однако большинство из них невелики и малозаметны.

Нынешняя комета является исключительно яркой, благодаря спутнику SOHO астрономы смогли получить снимки, на которых видно, как комета приближается к Солнцу.