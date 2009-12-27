Экс-жену Дональда Трампа высадили из самолета за плохое поведение

Бывшая жена Дональда Трампа (Donald J. Trump) Ивана (Ivana Trump) была высажена из самолета в аэропорту Палм Бич, после того как устроила скандал на борту, сообщает американская радиостанция WPBF.

В субботу, 26 декабря, Ивана Трамп собиралась вылететь из Палм Бич в Нью-Йорк. На борту лайнера, который уже отъехал от терминала в сторону взлетной полосы, ей пришлось не по вкусу поведение детей, которые, по мнению Иванны Трамп, издавали слишком много шума.

Бывшая жена миллиардера, как сообщили в местном полицейском управлении, стала вести себя "агрессивно и раздраженно" по отношению к другим пассажирам и не успокоилась, получив предупреждение от экипажа. В результате лайнер вернулся к терминалу, и Ивану Трамп попросили покинуть самолет. Когда она не послушалась, ее вывели из салона силой. Правоохранительные органы решили не наказывать бывшую жену миллиардера, а авиакомпания сохранила за ней право не меняя билет вылететь из Палм Бич следующим рейсом.

Ивана Трамп - уроженка Чехословакии. До брака с Дональдом Трампом, зарегистрированного в 1977 году, она была известной спортсменкой, членом олимпийской сборной ЧССР по лыжным видам спорта. В начале 90-х годов она развелась с Трампом и получила многомиллионное состояние.

Лента.ру