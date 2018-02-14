"Жалею, что била тарелки о стену, а не о твою голову": в сети 14 февраля набирает популярность флешмоб "Валентинки для бывших"

Пользователи соцсетей придумывают, как бы поздравили с праздником тех, с кем когда-то были в отношениях.

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