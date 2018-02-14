"Жалею, что била тарелки о стену, а не о твою голову": в сети 14 февраля набирает популярность флешмоб "Валентинки для бывших"
Любители чёрного юмора каждый год отмечают День святого Валентина по-своему: под хэштегом #ВалентинкиДляБывших они публикуют любовные послания, адресованные своим бывшим партнёрам.
Пользователи соцсетей придумывают, как бы поздравили с праздником тех, с кем когда-то были в отношениях.
Дякуючи тобі, я став столяром#ВалентинкиДляБывших— Бомжор (@duckhole) February 14, 2018
розы красные,— Геноцид Эклеров (@D0CT0EBCKNN) February 13, 2018
фиалки голубые.
твои глаза как первые,
а друзья - вторые.#ВалентинкиДляБывших
Ты как сигареты. Ровно год не курю и счастлив.— Оказывается, мне (@Kotik_begemotic) February 14, 2018
#ВалентинкиДляБывших
Искренне жалею, что била тарелки о стену, а не о твою голову #ВалентинкиДляБывших— ася (@bendikkkova) February 13, 2018
Каждый раз, покупая в супермаркете корнишоны, вспоминаю о тебе #ВалентинкиДляБывших— Сонная Пчела (@imaaayya) February 14, 2018
Именно с тобой я впервые почувствовала себя настоящей мужчиной #ВалентинкиДляБывших— 777Strange (@777strange) February 14, 2018
#ВалентинкиДляБывшихpic.twitter.com/xfqvL2On1Q— стасян че по матеше (@lumpelmen) February 14, 2018
мы были как кусочки одной души: ты Нагайна, я Гарри Поттер #ВалентинкиДляБывших— Николай Сычев (@sychval) February 13, 2018
я ещё никогда не была так счастлива, как без тебя #ВалентинкиДляБывших— санни джун (@Ghost_of_Soul) February 14, 2018
Ты научила меня многому, например понимать змеиный язык#ВалентинкиДляБывших— Andrey Garipov (@AndreyGaripov) February 14, 2018
С нашими отношениями закончились мое чувство ненужности и депрессия.#ВалентинкиДляБывших— лаваш в стиле батона (@_MadKat_) February 14, 2018
ты единственный из всех моих мужчин, кто своими поступками и действиями был очень похож на сына маминой подруги.— 777Strange (@777strange) February 14, 2018
потому что у неё дочь.
#ВалентинкиДляБывших
Во всем виноваты твои зубы Жёлтый цвет - цвет разлуки #ВалентинкиДляБывших— bulochka (@_aaalina_) February 14, 2018
Ранее сообщалось, что KFC выпустила валентинки с запахом жареной курицы.