"Жалею, что била тарелки о стену, а не о твою голову": в сети 14 февраля набирает популярность флешмоб "Валентинки для бывших"

13:03, 14 февраля 2018
Курьёзы
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Иллюстрация / REUTERS

Пользователи соцсетей придумывают, как бы поздравили с праздником тех, с кем когда-то были в отношениях.

Ранее сообщалось, что KFC выпустила валентинки с запахом жареной курицы.

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Теги: #День влюбленных#14 февраля#День Святого Валентина#валентинки для бывших