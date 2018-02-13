KFC выпустила валентинки с запахом жареной курицы (фото)

Сеть фастфуда также создала серию гифок ко Дню Валентина.

Сеть ресторанов быстрого питания в США ко Дню Святого Валентина приготовила специальные валентики с запахом жареной курицы.

Об этом пишет Brandchannel. Такие подарки будут раздаваться бесплатно тем, кто купит ассорти из жареной курицы за $10 с 12 по 14 февраля в ресторанах сети.

Читайте также"Любовь через ненависть": ко Дню святого Валентина в США создали проекции влюбленных Путина и Трампа (фото)

Stop and smell the love… and chicken tenders. Free scratch ’n’ sniff Valentine’s Day cards available with any purchase of a $10 Chicken Share only in the U.S. February 12-14, 2018 while supplies last. pic.twitter.com/U3ZifGvtRt — KFC (@kfc) February 12, 2018

У каждой открытки своя подпись: «У тебя есть секретный рецепт для моего сердца», «Я влюбился в первый момент, когда я тебя укусил», «Мы с тобой как два кусочка в курином пироге» и тому подобные шутки.

Для любителей цифровых поздравлений KFC также создали серию анимированных KFC-валентинок.

Ранее ученые создали лазер, который обнаруживает некачественные продукты.