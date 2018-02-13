KFC выпустила валентинки с запахом жареной курицы (фото)

15:13, 13 февраля 2018
Курьёзы
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У каждой открытки своя подпись / фото twitter.com/kfc

Сеть ресторанов быстрого питания в США ко Дню Святого Валентина приготовила специальные валентики с запахом жареной курицы.

Об этом пишет Brandchannel. Такие подарки будут раздаваться бесплатно тем, кто купит ассорти из жареной курицы за $10 с 12 по 14 февраля в ресторанах сети.

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У каждой открытки своя подпись: «У тебя есть секретный рецепт для моего сердца», «Я влюбился в первый момент, когда я тебя укусил», «Мы с тобой как два кусочка в курином пироге» и тому подобные шутки. 

Для любителей цифровых поздравлений KFC также создали серию анимированных KFC-валентинок.

Ранее ученые создали лазер, который обнаруживает некачественные продукты.

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