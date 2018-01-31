В Финляндии сова мешала работе полиции, усевшись перед камерой наблюдения (видео)
14:30, 31 января 2018Курьёзы
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Финская сова уселась перед камерой видеонаблюдения, мешая полиции отслеживать автомобилистов-нарушителей.
В Финляндии сова мешала работе полиции, усевшись перед камерой наблюдения / ТСН
Камера расположена перед тоннелем в центре финского города Тампере. Сова уселась и закрыла собой значительную часть камеры, поэтому зафиксировать, нарушают ли водители правила, прибор не мог.
Птица несколько минут покрутилась перед камерой и полетела. А финские полицейские выложили забавное видео в соцсеть.
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