В Финляндии сова мешала работе полиции, усевшись перед камерой наблюдения (видео)

14:30, 31 января 2018
Курьёзы
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В Финляндии сова мешала работе полиции, усевшись перед камерой наблюдения /

Камера расположена перед тоннелем в центре финского города Тампере. Сова уселась и закрыла собой значительную часть камеры, поэтому зафиксировать, нарушают ли водители правила, прибор не мог.

Птица несколько минут покрутилась перед камерой и полетела. А финские полицейские выложили забавное видео в соцсеть.

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