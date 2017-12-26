Илон Маск в своем рождественском поздравлении признался, что он марсианин

В своем рождественском поздравлении глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что он марсианин.

Текст письма опубликовало издание Wired.

«Земляне измеряют годы по тому, сколько времени нужно планете, чтобы обернуться вокруг Солнца, но у меня всегда были другие отношения со временем, и не только потому, что я марсианин (Шучу. Возможно. Не переживайте за это)», - написал Маск.

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Он также рассказал об успехах своих компаний так, как будто это его дети.

«SpaceX (15 лет). Эти компании так быстро растут. SpaceX не только успешно запустила свою 12-ю миссию на МКС этим летом, но и повысила свои амбиции со своим довольно детальным планом по колонизации Марса. (Хорошо, что она еще приходит домой на День благодарения и Рождество).

Tesla (14 лет). После обещания начать доставки своего доступного седана Model 3 этим летом, мой маленький автопроизводитель прошел весь путь производственного ада, чтобы это осуществилось», - описал успехи своих «детей» Маск.

Как сообщал УНИАН, Илон Маск случайно выложил в Twitter свой номер телефона. Журналисты сразу решили позвонить по указанному номеру и услышали неожиданный ответ.