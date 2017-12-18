В Мексике Санта-Клаусы устроили праздничный марафон (фото)
13:22, 18 декабря 2017Курьёзы
77
Для взрослых подготовили трассы на пять и 10 километров, а маленьким Санта-Клаусам достаточно было пробежать три.
В мексиканском Монтеррее прошел массовый забег Санта-Клаусов и других рождественских персонажей, передает «mir24».
На старт вышли около 600 участников. Для взрослых подготовили трассы на пять и 10 километров, а маленьким Санта-Клаусам достаточно было пробежать три.
Забег был организован с целью благотворительности. Часть собранных денег будет направлена на помощь детям из неблагополучных семей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter