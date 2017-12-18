В Мексике Санта-Клаусы устроили праздничный марафон (фото)

В мексиканском Монтеррее прошел массовый забег Санта-Клаусов и других рождественских персонажей, передает «mir24».

На старт вышли около 600 участников. Для взрослых подготовили трассы на пять и 10 километров, а маленьким Санта-Клаусам достаточно было пробежать три.

Забег был организован с целью благотворительности. Часть собранных денег будет направлена на помощь детям из неблагополучных семей.