В Киеве задержали посылки для Нестора Махно, Тома Сойера и Джека Воробья

В Киеве таможенники задержали несколько сотен посылок из Китая, адресованных Тому Сойеру, Джеку Воробью и Нестору Махно. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГФС в г. Киеве.

Отмечается, что все посылки поступили из Китая экспресс-почтой. Во время осуществления их таможенного оформления было установлено, что транспортные документы на 201 международное отправление содержат неправдивую информацию относительно получателей и их номеров телефонов, а указанные адреса доставки просто не существуют.

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Общая стоимость товара составила 125 тысяч гривень. Таможенников поразили имена получателей: Лидка Маразматичка, Борщ Украинский, Килька Путивльская, Продавец Леха, Лешка Антошка, Лидка Инвалидка, Бим Собака, Бандит Карпенко и ряд других, не менее странных персон.

И все они, если верить сопроводительным документам к посылкам, живут в городе Путивль, правда, на улицах и в домах, которых не существует.

"В этом юморе есть и обратная сторона медали – сознательное намерение уже совсем невымышленного человека уклониться от налогообложения, разбив свой заказ на мелкие партии", - рассказали в ГФС.

По данному факту Киевской городской таможни ГФС составлен протокол по признакам нарушения таможенных правил, предусмотренных ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.