Нетерпеливый Трамп оконфузился во время кормления карпов (фото, видео)

Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию во время ритуального кормления японских карпов в императорском дворце Акасака.

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Трамп не захотел долго ждать и приманивать рыб маленькими порциями еды, вместо этого он опрокинул все содержимое выданной ему коробки, передает The Guardian.

Скорее всего, предположило издание, после этого сотрудникам императорского сада пришлось чистить водоем, так как большое количество еды вредно для карпов.

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп перепутал двух журналисток-блондинок во время пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нийнисте.