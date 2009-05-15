Курьезный случай на брифинге в Белом Доме
08:45, 15 мая 2009Курьёзы
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О пользе мобильного в виброрежиме
Пресс-секретарь администрации президента Обамы Роберт Гиббс объяснял журналистам, почему Белый Дом решил не распространять новые фотографии узников в Ираке и Афганистане, когда у одного из репортеров громко зазвонил мобильный.
Гиббс попросил переключить телефон в виброрежим, но через мгновенье сотовый зазвонил еще раз. Тогда пресс-секретарь отобрал у журналиста аппарат, выбросил его за двери и продолжил речь. Однако через несколько секунд зазвонил мобильный у другого репортера. Под хохот журналистов и острые шутки Гиббса, бедняге пришлось покинуть зал.
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