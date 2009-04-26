Неизвестный метнул кроссовок в премьера Индии

Ботинок полетел в премьер-министра Индии Манмохана Сингха в воскресенье, когда глава правительства выступал на предвыборном митинге в городе Ахмедабад. Выступление премьера транслировалось в прямом эфире, сообщает РИА "Новости".

Брошенный неизвестным подражателем иракского метателя ботинков кроссовок не долетел несколько метров до трибуны. Охрана вывела нарушителя. Его личность уточняется.

В начале апреля индийский журналист Джарнал Сингх бросил ботинок в министра внутренних дел страны Паланиаппана Чидамбарама, едва не попав ему в лицо. После этого по Индии прокатилась целая волна подобных акций. Ботинки летели в главу оппозиционной Индийской народной партии Лала Кришну Адвани, в рядовых кандидатов в депутаты, бизнесменов.

На прошлой неделе один из лидеров оппозиционной Индийской Нарендра Моди выступал с трибуны, на которой была развернута волейбольная сетка. Наблюдатели связали это с последней волной метаний ботинков.