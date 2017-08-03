В небе над США Вoeing Dreamliner нарисовал сам себя (фото)

Американская компания Boeing проводит необычную акцию в небе над США. Из Сиэтла вылетел пассажирский самолет Boeing 787 Dreamliner, маршрут которого повторяет очертания самого Dreamliner.

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На момент написания новости самолет близок к окончанию маршрута - заканчивает "рисовать" второе крыло. Следить за его перемещением можно на специализированном сайте Flightradar24.