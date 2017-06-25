В Австралии вор перед ограблением "релаксировал" в доме 5 часов: брился и удовлетворял себя

В Австралии, юго-восточном районе Мельбурна, вор пробрался в дом и провел в нем целых 5 часов.

"За время своего пребывания мужчина принял ванну, побрился, почистил зубы, приготовил лапшу и поиграл на Playstation", - передает слова полиции Daily Mail.

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Мужчина также якобы мастурбировал, находясь внутри дома. Злоумышленнику на вид было около 20-30 лет.

После 5-часового пребывания в доме вор вынес оттуда электроприборы.

Как сообщал УНИАН, в марте французская полиция задержала вора, застрявшего в витрине магазина во время ограбления.