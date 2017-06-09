"Брифинг с ошибками": в Украине предложили отправить спикеру Лаврова гумпомощь - словарь русского языка (видео)

Информационные войска Украины предложили спикеру МИД России Марии Захаровой отправить гуманитарную помощь в виде словаря русского языка.

С таким предложением они опубликовали сообщение в Twitter.

"Пора выслать в МИД РФ гуманитарную помощь - шампунь и словарь русского языка", - говорится в сообщении.

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Во время брифинга во Владивостоке Захарова не заметила ошибку в слове на бенере своего ведомства.

Она рассказала, что Министерство иностранных дел РФ не имеет отношения к производству баннера с опечаткой, на фоне которого она провела брифинг накануне во Владивостоке.

На фотографии видно, что во время брифинга за спиной Захаровой находится баннер, в котором слово «российской» написано с лишней буквой «и».

«Хотелось бы от всей души поблагодарить исполнителей одноразового баннера с логотипом МИДа для брифинга во Владивостоке, добавивших Министерству дополнительную букву «и». Ни к организаторам форума во Владивостоке, ни к пресс-службе МИДа эта «находка» отношения не имеет - отличилась частная контора», - написала она.

По ее словам, она также не заметила опечатку, так как сразу начала брифинг и шрифт надписи был очень мелкий. В одном из комментариев под постом официальный представитель МИДа добавила, что «деньги, естественно, они не получат».

При этом Захарова спросила у своих подписчиков, как поступить в данном случае с исполнителем работы.

«Исполнители этого шедевра вчера вечером уже позвонили, посыпали голову пеплом, извинились, убиваются-раскаиваются. Что делать, как думаете? Понять и простить?» - заключила она.