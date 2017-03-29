"Говорю как практик": гееборець Милонов шокировал мир своим признанием о гомосексуальности педофилов

Одиозный депутат российской Госдумы Виталий Милонов на одном из телевизионных ток-шоу заявил о гомосексуальности 80% педофилов как практик. Видео с таким заявлением политика в Twitter опубликовал блогер Рустем Адагамов.

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«А вы знаете, что 80% педофилов гомосексуальны? Я вам это говорю как практик», - сказал Милонов.

Милонов: «А вы знаете, что 80% педофилов гомосексуальны? Я вам это говорю как практик». pic.twitter.com/EDQAxyyM46 — Рустем Адагамов (@adagamov) March 28, 2017

Как сообщал УНИАН ранее, одиозному депутату Госдумы Виталию Милонову, который сравнил Украину с Африканской Республикой Габон, запрещен въезд в страну.

"Сообщаем, что по состоянию на сегодня в уголовных производствах, которые расследуются следственными органами безопасности, сообщение о подозрении указанному вами гражданину не осуществлялось, уголовное производство в отношении него не начинались и не расследовались. Указанному вами гражданину запрещен въезд на территорию Украины органами СБУ", — сообщили в СБУ.