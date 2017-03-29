"Говорю как практик": гееборець Милонов шокировал мир своим признанием о гомосексуальности педофилов

11:41, 29 марта 2017
Курьёзы
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Скандальное заявление депутат сделал на одном из российских телеканалов.

Милонов назвал такие данные

Одиозный депутат российской Госдумы Виталий Милонов на одном из телевизионных ток-шоу заявил о гомосексуальности 80% педофилов как практик. Видео с таким заявлением политика в Twitter опубликовал блогер Рустем Адагамов.

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«А вы знаете, что 80% педофилов гомосексуальны? Я вам это говорю как практик», - сказал Милонов.

Как сообщал УНИАН ранее, одиозному депутату Госдумы Виталию Милонову, который сравнил Украину с Африканской Республикой Габон, запрещен въезд в страну.

"Сообщаем, что по состоянию на сегодня в уголовных производствах, которые расследуются следственными органами безопасности, сообщение о подозрении указанному вами гражданину не осуществлялось, уголовное производство в отношении него не начинались и не расследовались. Указанному вами гражданину запрещен въезд на территорию Украины органами СБУ", — сообщили в СБУ.

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Теги: #депутат#заявление#Милонов