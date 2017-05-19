Бабушкин блюз: хит белорусской пенсионерки-гитаристки попадет на MTV (видео)

Международный телеканал заинтересовался хитом интернета, на котором пенсионерка из Гомеля играет на улице на гитаре.

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Он попросил автора ролика использовать видео в программе. Снятый несколько лет назад ролик собрал в сети более 6 миллионов просмотров. Во время игры женщина использует обычную лампочку вместо дополнительного инструмента - слайда, которым гитаристы исполняют блюз.

Как сообщал УНИАН, в Польше 82-летняя актриса стала топ-моделью. В таком почтенном возрасте Хелена Норович вышла на подиум впервые и теперь не сходит с обложек модного глянца. Всем своим видом она доказывает, что морщины и седина – это красиво.