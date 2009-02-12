За верблюдами, две недели мерзшими на границе, прибыл спецтранспорт

Ростовские таможенники начали погрузку верблюдов в специально оборудованные машины, прибывшие за животными, которые почти две недели провели на российско-украинской границе. Об этом сообщила в четверг начальник таможенного поста пункта пропуска "Матвеев Курган" Таганрогской таможни Вера МАКАРЧУК, передает РИА Новости.

"Спецтранспорт из Болгарии прибыл за животными сегодня утром. Сейчас мы вместе с двумя водителями начали погрузку животных", - сказала В.МАКАРЧУК. По ее словам, пока сложно сказать, когда окончится погрузка, поскольку "верблюды пока не идут, упираются". "После погрузки будем оформлять документы. Перевозчики пока не заявили, как и куда они отправляются, документы еще не показали. Пока мы только загружаем животных", - уточнила В.МАКАРЧУК.

Как сообщал УНИАН, 31 января 2009 года в Амвросиевский пункт государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на государственной границе и транспорте, которые обслуживают МАПП "Успенко", поступили сопроводительные документы на 20 верблюдов, которые направлялись из Калмыкии (РФ) транзитом в Болгарию. Учитывая технические возможности МАПП "Успенко" Донецкой области, а именно - отсутствие нейтральной полосы между украинским и российским пунктами пропуска, вышеупомянутый груз все время находился на территории РФ.

Учитывая сложную эпизоотическую ситуацию относительно африканской чумы свиней на территории РФ, и особенно в Южном Федеральном округе, а также отсутствие согласования на транзит по территории Украины данного груза, специалисты ветеринарной медицины Амвросиивского пункта составили акт относительно невозможности пропуска груза через территорию Украины.

Госкомветмедицины Украины не дал разрешения на транзит этого груза, учитывая эпизоотическую ситуацию в РФ, отсутствие запроса на его транзит с указанием маршрута следования и подтверждения, что животные выходят из территории, благополучной относительно карантинных болезней животных. Кроме того, животные перевозились не в специальном транспортном средстве, а в приспособленном автотранспорте.