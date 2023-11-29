Немаловажными являются социальная активность и любопытство.

Исследователи опросили долгожителей и выделили восемь психологических сильных сторон, которые были общими для них. Все они связаны с физическим и психическим здоровьем.

Как пишет iflscience.com, всего было опрошено 19 человек в возрасте от 100 до 107 лет, 16 из которых были женщинами.

Секреты долголетия

В ходе опроса были установлены следующие составляющие личности, которые помогают человеку жить долго:

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жизненная сила - ощущать себя живым, бодрым и полным энергии (опрошенные долгожители сильно связаны с жизнью, они не просто живут, они хотят продолжать жить);

социальная активность (долгожители тесно общаются с друзьями, знакомыми и близкими);

приверженность или "психологическая связь" с тем, что он или она берет на себя (это может быть такая тесная связь с работой, семьей, друзьями или с личными целями);

контроль над своей жизнью (долгожители в целом демонстрируют автономность и практичность; они сами приняли решение взять свою жизнь под контроль и направили ее туда, куда хотели);

мотивация или любопытство (опрошенные рассказали, как путешествовали повсюду, тренировали свой мозг с помощью таких вещей, как логические головоломки, и, прежде всего, читали);

позитивность (исследователи определили позитивность не просто как "солнечный взгляд на мир", а как благодарность за хорошее и способность преодолевать плохое);

устойчивость (несмотря на все невзгоды в жизни, долгожители знали, как жить дальше, в некоторых случаях переориентироваться и, прежде всего, не получить психологическую травму);

интеллект - один из лучших предсказателей долголетия (все опрошенные долгожители имеют успешные академические и профессиональные результаты, они самоучки, умеют решать проблемы, берутся за сложные задачи, хотя и не имеют специальной подготовки, и добиваются успеха, любят учиться и любопытны).

Ранее УНИАН публиковал девять удивительных секретов долголетия от 263 человек в возрасте 100 лет и старше.

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