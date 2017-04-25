Самые скандальные запреты на въезд российских артистов в Украину (видео)

Певицу Лолиту на днях сняли прямо с поезда в Конотопе, запретив въезд в Украину на три года. А все из-за ее концертов в аннексированном Крыму.

Персонами нон-грата в Украине стали и другие российские артисты. Некоторые из них вызывающе показывали свою приверженность к «русскому миру», получая паспорт самопровозглашенной «ДНР» или спев дуэтом с главарем боевиков Захарченко.

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Кто из российских артистов "отличился" больше всех – смотрите в подборке УНИАН.