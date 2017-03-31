"Тяжелая работа": Луценко признался, что часто разбивает мобильные телефоны о стену

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, часто меняет мобильные телефоны, потому что иногда разбивает их о стену.

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Об этом он сказал на брифинге, комментируя перспективы политической деятельности, передает корреспондент УНИАН.

По его словам, "представить себя кандидатом на политическую должность без завершения серьезных дел в прокуратуре не могу".

"Я не из тех людей, которые прыгают с должности на должность... то есть, я надеюсь, что всем понятно, что ни в премьер-министры, ни на любые другие свободные должности я не претендую", - заверил генпрокурор.

Он признался, что работа в ГПУ очень тяжелая и он вынужден часто менять телефоны, поскольку "иногда разбивает их об стенку". "Но это работа, которая приносит удовольствие", - добавил Луценко.