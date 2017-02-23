Поиграются и вернут: реакция соцсетей на похищение нардепа Гончаренко

15:48, 23 февраля 2017
Курьёзы
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Сегодня, 23 февраля, стало известно о похищении народного депутата от БПП Алексея Гончаренко в Одессе. 

goncharenko.od.ua

Как сообщалось, вчера нардеп выехал на срочную встречу в Одессу. Во фракции БПП Алексея  Гончаренко не видели со вчерашнего вечера.

Новость сразу же подхватили соцсети, где даже предположили, что это может быть "постановочным шоу". 

Как сообщал УНИАН, к розыску депутата подключилась Служба безопасности Украины. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что нардеп от БПП Алексей Гончаренко похищен группой сепаратистов с целью пыток

Председатель фракции “Блок Петра Порошенко” Игорь Грынив заявил, что Гончаренко похитили в Одессе среди белого дня. Грынив также призвал руководство правоохранительных органов срочно создать «специальный штаб по такой кризисной ситуации».

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Новость в сюжете: "Похищение" нардепа Гончаренко
Теги: #нардеп#Гончаренко