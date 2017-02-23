Поиграются и вернут: реакция соцсетей на похищение нардепа Гончаренко
Сегодня, 23 февраля, стало известно о похищении народного депутата от БПП Алексея Гончаренко в Одессе.
Как сообщалось, вчера нардеп выехал на срочную встречу в Одессу. Во фракции БПП Алексея Гончаренко не видели со вчерашнего вечера.
Новость сразу же подхватили соцсети, где даже предположили, что это может быть "постановочным шоу".
Голова фракції БПП І. #Гринів: викрадення депутата Олексія Гончаренка. А от з сесійної зали нікого не викрадають. #Рада8 на перерві до 16:00 pic.twitter.com/aKV8nOKSxa— Верховна Рада (@verkhovna_rada) February 23, 2017
Поиграются и вернут#Гончаренко— Один Спамс (@odinspam) February 23, 2017
Как сообщал УНИАН, к розыску депутата подключилась Служба безопасности Украины. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что нардеп от БПП Алексей Гончаренко похищен группой сепаратистов с целью пыток.
Председатель фракции “Блок Петра Порошенко” Игорь Грынив заявил, что Гончаренко похитили в Одессе среди белого дня. Грынив также призвал руководство правоохранительных органов срочно создать «специальный штаб по такой кризисной ситуации».