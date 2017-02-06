"Злая ведьма": Леди Гагу обвинили в проведении темного ритуала на "Супербоуле" и мировом заговоре (фото, видео)

Об этом сообщает The Independent.

Основатель проекта InfoWars и сторонник теории заговора Алекс Джонс заявил, что «организаторы мероприятия решили осквернить Америку, сломать нашу волю и заставить нас поклоняться».

Читайте такжеВ сети составили список звезд, которые обещали уехать из США в случае победы Трампа

Еще до начала выступления певицы Джонс призывал пользователей соцсетей не смотреть шоу. По его словам, выступление Леди Гаги - это темный ритуал для создания «нового мирового порядка».

Некоторые пользователи соцсетей поддержали сторонника теории заговора и призвали всех противостоять «злым ведьмам». «Гага - иллюминат. И это факт», - заявил один из них.

Супербоул (Super Bowl) - финальная игра в американском футболе на звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ), ее еще называют самым рейтинговым шоу Америки. Каждый год игра собирает у экранов телевизоров миллионы людей.