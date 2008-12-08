В Индии 70-летняя женщина родила ребенка
09:15, 08 декабря 2008Курьёзы
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Метод искусственного оплодотворения
В Индии 70-летняя жещина из штата Харьяна неделю назад родила ребенка, пишет The Times of India.
Таким образом, Раджо ДЕВИ стала самой старой в мире мамой и единственной женщиной, родившей в возрасте более 70 лет.
Раджо и ее 72-летний муж Бала РАМ состояли в браке почти 55 лет, но не имели детей. Женщина смогла забеременеть благодаря методу искусственного оплодотворения, который применили врачи клиники лечения бесплодия в городе Хисар, и 28 ноября она родила здоровую девочку, отмечает «Газета.ру».
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