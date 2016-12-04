Во Львове можно заказать молитву через терминал (фото)

14:01, 04 декабря 2016
Курьёзы
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Во Львове через терминал для оплаты услуг и пополнения счетов можно заказать молитву.

Фото терминала с услугой

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Львовского городского совета и координатор группы "Варта-1" Игорь Зинкевич.

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Он обнародовал фото, в соответствии с которыми жителям Львова предоставляют выбор молитв: за здоровье, за победу над врагом или возвращение домой живым.

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