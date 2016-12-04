Во Львове можно заказать молитву через терминал (фото)
14:01, 04 декабря 2016Курьёзы
1756
Во Львове через терминал для оплаты услуг и пополнения счетов можно заказать молитву.
Фото терминала с услугой "Заказать молитву" / facebook.com/igor.zinkevych
Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Львовского городского совета и координатор группы "Варта-1" Игорь Зинкевич.
Читайте такжеВвести официальную молитву "О Путине": россияне просят скорее причислить своего президента к лику святых
Он обнародовал фото, в соответствии с которыми жителям Львова предоставляют выбор молитв: за здоровье, за победу над врагом или возвращение домой живым.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter