Во Львове можно заказать молитву через терминал (фото)

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Львовского городского совета и координатор группы "Варта-1" Игорь Зинкевич.

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Он обнародовал фото, в соответствии с которыми жителям Львова предоставляют выбор молитв: за здоровье, за победу над врагом или возвращение домой живым.