В Великобритании 19-летнюю студентку оштрафовали за кормление голубей

19-летнюю девушку обвинили в том, что она мусорит, и оштрафовали на 100 фунтов (120 долл. США), сообщает 112.ua со ссылкой на Metro.

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Лорен-Пейдж Смит рассказала, что кормила голубей в парке картошкой фри, которую купила в местном McDonald's во время обеденного перерыва. Внезапно к ней подошел работник парка и велел британке перестать мусорить. Она пояснила сотруднику парка, что голуби съедали все и никакого мусора не оставалось.

Тем не менее, муниципальный служащий выписал Смит 25 фунтов штрафа. Возмущенная девушка отказалась его платить, а через несколько дней ей пришла повестка в суд.

"Меня обвинили в нарушении закона о защите окружающей среды. Это немыслимо, я же наоборот помогала птицам", — заявила девушка.

Но суд признал Лорен-Пейдж Смит виновной в загрязнении пространства парка и выписал штраф в размере 100 фунтов. По всей видимости, теперь ей придется заплатить, хотя студентка шокирована решением властей.