В России пьяные студенты прокатили полицейского на капоте (видео)

21:42, 02 ноября 2016
Курьёзы
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Ребятам вдруг стало мало водки.

Российские студенты в нетрезвом состоянии прокатили полицейского на капоте /

Российские студенты в нетрезвом состоянии прокатили полицейского на капоте. Об этом говорится в сюжете программы "ДжеДАІ".

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Ребятам вдруг стало мало водки, и они решили в крайне неадекватном состоянии сгонять за пивом в ларек.

Пешком идти были не в состоянии, поэтому решили проехаться.

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