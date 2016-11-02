В России пьяные студенты прокатили полицейского на капоте (видео)

Российские студенты в нетрезвом состоянии прокатили полицейского на капоте. Об этом говорится в сюжете программы "ДжеДАІ".

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Ребятам вдруг стало мало водки, и они решили в крайне неадекватном состоянии сгонять за пивом в ларек.

Пешком идти были не в состоянии, поэтому решили проехаться.