В России пьяные студенты прокатили полицейского на капоте (видео)
21:42, 02 ноября 2016Курьёзы
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Ребятам вдруг стало мало водки.
Студенты пешком идти были не в состоянии, поэтому решили проехаться / скриншот
Российские студенты в нетрезвом состоянии прокатили полицейского на капоте. Об этом говорится в сюжете программы "ДжеДАІ".
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Ребятам вдруг стало мало водки, и они решили в крайне неадекватном состоянии сгонять за пивом в ларек.
Пешком идти были не в состоянии, поэтому решили проехаться.
Российские студенты в нетрезвом состоянии прокатили полицейского на капоте
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