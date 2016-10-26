Дочь Обамы высмеяла его перед своими друзьями в мессенджере Snapchat

Об это сообщает Русская служба BBC.

По словам Обамы, 15-летняя дочь записала его разговор за семейным ужином и отправила запись своим друзьям через мобильное приложение.

Как рассказал американский президент, однажды за ужином, прочитав о том, что Snapchat пользуется популярностью среди подростков, он попросил дочь рассказать подробнее об этом мобильном приложении. После рассказа дочери о приложении, особенность которого заключается в том, что отправленные сообщения скрываются от пользователей через короткое время, Барак Обама начал рассуждать со своей супругой Мишель о значении социальных сетей и последствиях их использования.

Читайте такжеОбама пошутил над воспламеняющимися смартфонами

"И потом я обнаружил, что все это время она записывала наш разговор, а после отправила своим друзьям с подписью: "Это мой папа читает нам лекцию о значении социальных медиа".

Читайте такжеОбама пошутил над воспламеняющимися смартфонами

По словам Обамы, это сообщение сопровождалось фотографией самой Саши, на которой у нее явно скучающий вид.

Как отметил президент, его супруге, которая завела себе аккаунт в Snapchat в июне, и его старшей дочери Малии запись "лекции" понравилась.

Несмотря на то, что, согласно настройкам Snapchat, все отправленные сообщения через короткое время удаляются с устройств пользователей, они не удаляются с сервера Snapchat, и есть ряд способов для того, чтобы обойти ограничения приложения.