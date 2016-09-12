Коала Боуи покорила сеть своими разноцветными глазами (видео)

16:15, 12 сентября 2016
Курьёзы
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В сети появилось видео с коалой по кличке Боуи, которая прославилась в интернете благодаря своим разноцветным глазам. Животное несколько месяцев находилось на реабилитации после травм, полученных от автомобиля, однако 11 сентября было отпущено на свободу.

коала / скриншот

Об этом сообщает The Mashable.

Впервые внимание к себе коала привлекла, когда была доставлена в специальное учреждение по уходу. Животное было сбито машиной и срочно нуждалось в лечении.

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Тогда СМИ обратили внимание на ее разноцветные глаза - явление под названием гетерохромия, которое является результатом рецессивного гена, унаследованного коалой от ее родителей.

В австралийской больнице для представителей дикой фауны коалу возвратили к нормальной жизни, и  животное смогло вернуться в привычную среду обитания.

Видео, на котором запечатлен момент прощания с Боуи, было обнародовано на YouTube-странице TheWildlifeWarriors.

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