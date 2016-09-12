Коала Боуи покорила сеть своими разноцветными глазами (видео)
В сети появилось видео с коалой по кличке Боуи, которая прославилась в интернете благодаря своим разноцветным глазам. Животное несколько месяцев находилось на реабилитации после травм, полученных от автомобиля, однако 11 сентября было отпущено на свободу.
Об этом сообщает The Mashable.
Впервые внимание к себе коала привлекла, когда была доставлена в специальное учреждение по уходу. Животное было сбито машиной и срочно нуждалось в лечении.
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Тогда СМИ обратили внимание на ее разноцветные глаза - явление под названием гетерохромия, которое является результатом рецессивного гена, унаследованного коалой от ее родителей.
В австралийской больнице для представителей дикой фауны коалу возвратили к нормальной жизни, и животное смогло вернуться в привычную среду обитания.
Видео, на котором запечатлен момент прощания с Боуи, было обнародовано на YouTube-странице TheWildlifeWarriors.