Коала Боуи покорила сеть своими разноцветными глазами (видео)

Об этом сообщает The Mashable.

Впервые внимание к себе коала привлекла, когда была доставлена в специальное учреждение по уходу. Животное было сбито машиной и срочно нуждалось в лечении.

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Тогда СМИ обратили внимание на ее разноцветные глаза - явление под названием гетерохромия, которое является результатом рецессивного гена, унаследованного коалой от ее родителей.

В австралийской больнице для представителей дикой фауны коалу возвратили к нормальной жизни, и животное смогло вернуться в привычную среду обитания.

Видео, на котором запечатлен момент прощания с Боуи, было обнародовано на YouTube-странице TheWildlifeWarriors.