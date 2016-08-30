Безумие под флагом "Единой России": в подмосковном Ногинске "оживили" трамвай, прицепив его к грузовику (фото, видео)

О событии рассказал в профильном сообществе в соцсети "Вконтакте" пользователь Иван Конюхов.

"После трехлетнего бездействия трамвай вновь вышел на улицы подмосковного Ногинска. Правда, не сам по себе — для этого ему не хватает контактной сети, — а в качестве прицепа к грузовику", - написал он.

По его словам, в городе, где трамвайное движение уже несколько лет де-факто закрыто, "недавно началось странное": вагоны начали красить и вообще приводить в более-менее приличный вид, инициатором чего стал директор местного государственного военно-технического музея, член правящей партии "Единая Россия".

Предполагалось, что 27 августа на День города трамвай будет катать ногинчан и гостей праздника вдоль Черноголовского пруда и исторических достопримечательностей города.

"Но как, если контактная сеть осталась только в депо, пути занесены грязью, а местами даже заасфальтированы? Тем не менее полотно расчистили, а один из вагонов вытащили к пруду на буксире за грузовиком музея, "украшенным" флагом догадайтесь какой партии. Правда, "покатушки" не разрешила ГИБДД", - рассказал автор поста.

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О странном мероприятии также рассказал на своей странице пользователь Дмитрий Каширский.

"С утра к выставленному вагону прицепили жесткой сцепкой грузовик под флагами "Единой России", руководством которой этот трамвай собственно и был из города убран. Прокатили 200 метров труп трамвая под фанфары и флаги", - написал он.

Трамвай в Ногинске был открыт в 1924 году (тогда город назывался Богородск). С 1972 система функционировала в виде одной однопутной линии.

С лета 2013 года деградировавшая за предыдущие годы система прекратила работу, однако окончательно не была закрыта.

В день выборов в Государственную думу РФ 18 сентября в Ногинске также пройдет референдум о сохранении трамвая.

Напомним, в мае сообщалось, что в прифронтовой Авдеевке Донецкой области в условиях отсутствия контактной сети пытались оживить трамвайное движение с помощью дизель-генератора, установленного в вагоне.