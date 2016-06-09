В Испании более тысячи овец сбежали от заснувшего пастуха (видео)

18:58, 09 июня 2016
Курьёзы
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Более тысячи овец вырвались на свободу от заснувшего пастуха в городе Уэска на северо-востоке Испании.

Фото: УНИАН

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Local.

Как сообщается, местный житель прогуливался по городу, когда увидел отару овец, буквально заполонившую центр города.

Прибывшей по его звонку полиции с трудом удалось окружить их и перегнать назад к пастуху, который к тому моменту даже не успел понять, что случилось.

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