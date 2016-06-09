В Испании более тысячи овец сбежали от заснувшего пастуха (видео)

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Local.

Как сообщается, местный житель прогуливался по городу, когда увидел отару овец, буквально заполонившую центр города.

Прибывшей по его звонку полиции с трудом удалось окружить их и перегнать назад к пастуху, который к тому моменту даже не успел понять, что случилось.