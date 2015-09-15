Китаец решился на продажу почки ради iPhone 6s

Об этом сообщает China Daily. Отмечается, что эту идею мужчине по фамилии У (Wu) подсказал его друг Хуан (Huang).

Юноши нашли в интернете агента, который занимался незаконным приобретением органов. Мужчина попросил У пройти медицинский осмотр в больнице города Нанкин. Там же они должны были увидеться с агентом, но тот не пришел на встречу, передает Lenta.ru.

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После этого У передумал продавать почку. Он рассказал об этом своему другу, который не захотел отменять сделку, и У обратился в полицию. Сотрудникам правоохранительных органов не удалось оперативно задержать скрывшегося Хуана.