В Запорожье открыли памятник Путину со "злодейски убиенным русскоязычным" снегирем
В День Независимости Украины президенту России Владимиру Путину в Запорожье установили необычный памятник.
Об этом сообщает Hromadske.tv на своей странице в Facebook.
"В Запорожье на Майдане Героев открыли памятник снегирю "въ знакъ скорби "русскаго міра", - говорится в сообщении.
Скульптура иронично изображает Путина, держащего в руках "злодейски убиенного" снегиря, которых, согласно ничем не подтвержденным заявлениям российских СМИ, в Украине убивают из-за цвета их перьев.
К скульптуре прилагается памятная табличке с надписью, стилизованной под старославянскую письменность "Сей памятник воздвигнут в знак скорби "русскаго мира" о злодейски убиенных жидобандеровцами русскоязычных снигирях".
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Напомним, кроме "чудес" о распятом мальчике и двух рабах для каждого карателя, российская пропаганда неоднократно вбрасывала фейки о причинах падения малазийского Боинга год назад, когда погибло 298 человек.
У Запоріжжі на Майдані Героїв відкрили пам'ятник снігуру «въ знакъ скорби «русскаго міра»Posted by hromadske.tv on 24 серпня 2015 р.