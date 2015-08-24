В Запорожье открыли памятник Путину со "злодейски убиенным русскоязычным" снегирем

Об этом сообщает Hromadske.tv на своей странице в Facebook.

"В Запорожье на Майдане Героев открыли памятник снегирю "въ знакъ скорби "русскаго міра", - говорится в сообщении.

Скульптура иронично изображает Путина, держащего в руках "злодейски убиенного" снегиря, которых, согласно ничем не подтвержденным заявлениям российских СМИ, в Украине убивают из-за цвета их перьев.

К скульптуре прилагается памятная табличке с надписью, стилизованной под старославянскую письменность "Сей памятник воздвигнут в знак скорби "русскаго мира" о злодейски убиенных жидобандеровцами русскоязычных снигирях".

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Напомним, кроме "чудес" о распятом мальчике и двух рабах для каждого карателя, российская пропаганда неоднократно вбрасывала фейки о причинах падения малазийского Боинга год назад, когда погибло 298 человек.