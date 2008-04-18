Двое британцев осуждены за приставание в пьяном виде к дельфину

Два жителя Великобритании приговорены к 120 часам общественных работ и штрафу в 350 фунтов стерлингов (695 долларов США) за приставание в пьяном виде к дельфину, сообщает Лента.русо ссылкой на AFP. Такой вердикт в четверг вынес магистратский суд города Дувр (Dover).

27-летний Майкл Джукс (Michael Jukes) и 26-летний Дэниел Бак (Daniel Buck) признаны виновными в том, что ранним утром 9 июня 2007 года, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, приставали к дельфину по кличке Дэйв, живущему в Ла-Манше недалеко от Дувра.

Мужчины возвращались с вечеринки и решили по пути искупаться. Дельфин, живущий на свободе, но привыкший к вниманию людей, разрешил мужчинам подплыть к себе. Оказавшись рядом с дельфином, Бак схватил его за спинной плавник, а Джукс ударил несколько раз по брюху. Несмотря на то что мужчины купались в 05:00 утра, нашлись свидетели, которые сообщили, что приставания к дельфину они сопровождали криками: "Во Флориде люди платят за такое сотни долларов!".

Магистратский суд, в ходе рассмотрения дела Джукса и Бака, заслушал показания экспертов, занимающихся дельфинами, которые сообщили, что выходки пьяных купальщиков могли напугать Дэйва. Подсудимые своей вины категорически не признали, заявив, что дельфин получал от происходившего не меньше удовольствия, чем они сами.