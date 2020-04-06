Во Франции бездомный "самоизолировался" в супермаркете, пил виски и смотрел порно
16:52, 06 апреля 2020Курьёзы
831 0
После всех "приключений" его арестовали.
Бездомный поляк закрылся на ночь в супермаркете, там он развлекался виски и фильмами для взрослых / depositphotos.com
Во французском городе По бездомный гражданин Польши остался в супермаркете на ночь после его закрытия.
Читайте такжеНа карантине не выдерживают даже пернатые: в Хорватии попугай сбежал из квартиры и отказывался возвращаться (видео)Как пишет местное издание Le Parisien, он выпил бутылку виски, а потом пил шампанское. Изрядно охмелев он принялся смотреть на служебном компьютере порнофильмы.
Утром нарушителя задержала полиция, его доставили в больницу. В медучреждении он испортил кардиооборудование стоимостью 15 тысяч евро, разлив на него антисептический гель.
После порчи дорогостоящего устройства поляка арестовали, решение о его дальнейшей судьбе пока принимается.
Ранее УНИАН сообщал, как в киевском Гидропарке с десяток полицейских задержали одинокого пловца.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter