Во Франции бездомный "самоизолировался" в супермаркете, пил виски и смотрел порно

После всех "приключений" его арестовали.

Во французском городе По бездомный гражданин Польши остался в супермаркете на ночь после его закрытия.

Читайте такжеНа карантине не выдерживают даже пернатые: в Хорватии попугай сбежал из квартиры и отказывался возвращаться (видео)Как пишет местное издание Le Parisien, он выпил бутылку виски, а потом пил шампанское. Изрядно охмелев он принялся смотреть на служебном компьютере порнофильмы.

Утром нарушителя задержала полиция, его доставили в больницу. В медучреждении он испортил кардиооборудование стоимостью 15 тысяч евро, разлив на него антисептический гель.

После порчи дорогостоящего устройства поляка арестовали, решение о его дальнейшей судьбе пока принимается.

Ранее УНИАН сообщал, как в киевском Гидропарке с десяток полицейских задержали одинокого пловца.