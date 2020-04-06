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Во Франции бездомный "самоизолировался" в супермаркете, пил виски и смотрел порно

16:52, 06 апреля 2020
Курьёзы
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Бездомный поляк закрылся на ночь в супермаркете, там он развлекался виски и фильмами для взрослых / depositphotos.com

Читайте такжеНа карантине не выдерживают даже пернатые: в Хорватии попугай сбежал из квартиры и отказывался возвращаться (видео)Как пишет местное издание Le Parisien, он выпил бутылку виски, а потом пил шампанское. Изрядно охмелев он принялся смотреть на служебном компьютере порнофильмы.

Утром нарушителя задержала полиция, его доставили в больницу. В медучреждении он испортил кардиооборудование стоимостью 15 тысяч евро, разлив на него антисептический гель.

После порчи дорогостоящего устройства поляка арестовали, решение о его дальнейшей судьбе пока принимается.

Ранее УНИАН сообщал, как в киевском Гидропарке с десяток полицейских задержали одинокого пловца.

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