Шварценеггер притворился восковой фигурой и испугал посетителей музея (видео)

Американский киноактер Арнольд Шварценеггер притворился восковой фигурой в Музее мадам Тюссо в Голливуде.

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на The Inquistr, он загримировался в «Терминатора», а когда посетители подходили к «скульптуре», чтобы сделать фото, начинал с ними говорить.

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Отмечается, что акция стала частью маркетинговой кампании фильма «Терминатор: Генезис», выходящего в прокат 2 июля, и благотворительной программы All-Stars. В рамках нее актер собирает деньги на организацию внешкольных занятий для детей.

В обмен на пожертвования, которые можно сделать на сайте Omaze, благотворителей ждет «цифровое спасибо» от Шварценеггера, одежда с автографами бывшего губернатора Калифорнии, билеты на премьерный показ нового «Терминатора», а также личная встреча с актером.