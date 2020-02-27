В Бердянске мужчина вызвал копов, чтобы "отдохнуть от семьи" в СИЗО

За ложный вызов мужчине выписали штраф.

В Бердянске Запорожской области мужчина вызвал полицию и попросил правоохранителей закрыть его в изоляторе, чтобы там он мог отдохнуть от своей семьи.

Читайте также47 тысяч вызовов "скорой": телефонный хулиган-рекордсмен из Краматорска оказался в психушкеКак пишет местное издание Бердянск 24, административные протоколі за это и другие ложные вызовы полиции рассмотрели на очередной административной комиссии в городе.

Отмечается, что еще один мужчина сообщил правоохранителям, что его жену удерживают в гараже. После проверки этот факт не подтвердился. Другой вызов наряда касался похищения автомобиля, хотя у ответчицы транспортного средства не было, и она заявила, что полицию не вызывала.

Во всех случаях ответчики не явились, поэтому административная комиссия применила штрафные санкции, которые в данном случае составляют 119 гривен.

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