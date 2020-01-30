Рухнула часть "стены Трампа" (видео)

Строительство новой стены на границе с Мексикой было важной частью президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году.

Из-за сильного ветра упала часть стены между США и Мексикой, строительство которой инициировал американский президент Дональд Трамп.

Об этом сообщает The Guardian.

Читайте такжеВ "Симпсонах" нашли предсказание смертельного коронавируса

Стальные панели высотой более 9 метров начали клониться под острым углом к границе между калифорнийским городом Калексико и мексиканским Мексикали.

«К счастью, мексиканская власть быстро отреагировала и смогла перекрыть движение транспорта на прилегающей улице», – сообщили журналистам пограничники.

По их словам, панели были изъяты из мексиканского стороны и восстановлены. На сегодня строительство стены продолжается.

Строительство новой стены на границе с Мексикой было важной частью президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году. Он угрожал объявить в стране чрезвычайное положение, чтобы получить 5,7 миллиарда долларов из бюджета США, которые, по его словам, необходимы для строительства «красивой» стены.

Впрочем, он отказался от замысла построить бетонную стену: «Стена может быть из стали, а не из бетона, если это будет работать лучше».