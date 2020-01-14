Упрямая горная корова задержала движение поездов в Шотландии (видео)
17:06, 14 января 2020Курьёзы
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Сотрудникам поезда удалось отвести животное с помощью ведра еды.
Животное отказывалось отходить с путей / фото ScotRail
Шотландская горная корова породы хайленд перекрыла железнодорожные пути в час-пик около Глазго, передает Sky News.
Животное отказывалось отходить с путей, поезду пришлось остановиться.
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Сотрудникам поезда удалось отвести животное с помощью ведра еды.
Инцидент вызвал задержку поездов в обоих направлениях.
Отмечается, что корова сбежала из находящегося рядом заповедника.
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