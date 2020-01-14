Упрямая горная корова задержала движение поездов в Шотландии (видео)

Сотрудникам поезда удалось отвести животное с помощью ведра еды.

Шотландская горная корова породы хайленд перекрыла железнодорожные пути в час-пик около Глазго, передает Sky News. Животное отказывалось отходить с путей, поезду пришлось остановиться. Читайте такжеВ Германии беременная корова остановила движение поездов (фото) Сотрудникам поезда удалось отвести животное с помощью ведра еды. Инцидент вызвал задержку поездов в обоих направлениях. Отмечается, что корова сбежала из находящегося рядом заповедника.

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