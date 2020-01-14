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Упрямая горная корова задержала движение поездов в Шотландии (видео)

17:06, 14 января 2020
Курьёзы
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Животное отказывалось отходить с путей / фото ScotRail

Шотландская горная корова породы хайленд перекрыла железнодорожные пути в час-пик около Глазго, передает Sky News.

Животное отказывалось отходить с путей, поезду пришлось остановиться.

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Сотрудникам поезда удалось отвести животное с помощью ведра еды.

Инцидент вызвал задержку поездов в обоих направлениях.

Отмечается, что корова сбежала из находящегося рядом заповедника.

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