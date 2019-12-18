Девушка осталась без жениха на свадьбе, но нашла выход из ситуации

Она устроила свадебную фотосессию, а вместо жениха пригласила модель.

Жительница Лондона Сандра Бланко осталась без жениха незадолго до свадьбы и вышла замуж за саму себя.

Девушка согласилась выйти замуж за возлюбленного, с которым была в отношениях полтора года, сообщает Metro.

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Буквально за шесть недель она организовала свадьбу, однако незадолго до церемонии мужчина предложил ей расстаться.

Поскольку торжество было оплачено, а организаторы отказались возвращать деньги, Бланко решила выйти замуж за саму себя. Она устроила свадебную фотосессию, а вместо жениха пригласила модель.

30-летняя Бланко у алтаря пообещала относиться к себе бережно и заботиться о себе.

Ранее жених и невеста из Великобритании разорвали отношения после того, как пьяный шафер устроил дебош на торжестве и стащил невесту вниз по лестнице.